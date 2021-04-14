خنيفرة ينتدب معدا ذهنيا

تعاقد شباب أطلس خنيفرة مع المعد الذهني محمد العلوي، للاشتغال ضمن الطاقم التقني للفريق، الذي يضم خليل بودراع مدربا، وحسن لوداني مساعدا له، وخليل نكونو، مدربا لحراس المرمى، وعبد العزيز المستضيف، معدا بدنيا.

واقترح سعيد المزلطي، رئيس الفريق الخنيفري، على الطاقم التقني، التعاقد مع معد ذهني لمساعدة اللاعبين على الخروج من ضغط النتائج السلبية، التي بات يحصدها الفريق، إذ وصلت لخمس هزائم متتالية.

وعانى الفريق كثيرا من تسريح بعض لاعبيه خلال مرحلة الانتقالات الأخيرة، بطلب من المدرب السابق يوسف لمريني، مثل يوسف السديري وكمال أيت الحاج.

ويعيش لاعبو شباب أطلس خنيفرة ضغطا كبيرا بسبب سوء النتائج، إذ تعقد مكونات الفريق الخنيفري أملا على انطلاقة صحيحة، خلال المباريات المقبلة.

خالد المعمري (خنيفرة)