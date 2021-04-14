“رولان غاروس” في مهب الحجر

أعلن منظمو بطولة “رولان غاروس” الفرنسية، ثاني أكبر بطولات التنس “الغراند سلام”، تأجيل انطلاقة نسخة السنة الجارية، إلى غاية 30 ماي المقبل، بسبب تدابير الحجر الصحي المعتمد بالعاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ الاتحاد الفرنسي للتنس، نظيره الدولي، إذ رفضت السلطات الفرنسية تنظيم البطولة، في ظل الظروف الصحية الصعبة، التي تمر منها فرنسا.

وأكد بلاغ للاتحاد الفرنسي، أن القرار اتخذ مراعاة للأزمة الصحية التي تمر منها البلاد، مبرزا أن المنظمين يسعون لتنظيم البطولة بحضور الجماهير.

ويعتبر هذا التأجيل الثاني على التوالي، بعدما تأجلت البطولة نفسها السنة الماضية لأشهر، بسبب دخول العالم في حجر صحي، لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح بلاغ الاتحاد الفرنسي، أن المباحثات حول كيفية تنظيم البطولة مازالت مستمرة مع السلطات المحلية، إذ يرفض المنظمون غياب الجمهور مجددا عن المدرجات.

العقيد درغام