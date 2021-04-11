كواليس الفرق

حسنية أكادير

اختارت جماهير حسنية أكادير، أمين الصادقي، أفضل لاعب في المباراة، التي جمعت بين فريقها ومضيفه الرجاء الرياضي.

وحصل الصادقي على جائزة أفضل لاعب داخل تشكيلة حسنية أكادير أمام الرجاء الرياضي، نظير المستوى الجيد الذي قدمه في المباراة، وساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه للفوز بهدف لصفر، أول أمس (الأربعاء).

الجيش الملكي

سيحافظ سفين فاندربروك على التشكيلة نفسها التي ظهر بها الجيش الملكي، في مباراته الأخيرة أمام اتحاد طنجة، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة، حين يواجه الدفاع الجديدي، اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة 11.

في المقابل، يلف الغموض مشاركة محمد فكري وعماد الراحولي في المباراة، بعدما احتفظ بهما المدرب في دكة البدلاء، لاختيارات فنية.

أولمبيك آسفي

عاد المهاجم أيوب الكعداوي إلى تداريب أولمبيك آسفي بعد شفائه من الإصابة، التي تعرض لها الأسبوع الماضي. وقال محمد الحضرمي، طبيب الفريق، إن اللاعب شعر ببعض العياء وتم إخضاعه إلى الفحص الروتيني، ومنحه فترة راحة قصيرة مع تناول بعض الأدوية، ويغيب عن مباراة المحمدية بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة في حقه لمباراة واحدة بعدم تلقيه بطاقة حمراء أمام نهضة بركان.

نهضة بركان

أخضع الطاقم الطبي لنهضة بركان، صباح أمس (الخميس)، البوركينابي دايو يوسوفو، لفحوصات للتأكد من مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في الحصة الإعدادية التي خاضها الفريق الثلاثاء الماضي.

وعلمت «الصباح»، أن دايو لن يرافق الفريق إلى الجزائر، بسبب الإصابة المذكورة، إذ من المقرر أن يواصل علاجه ببركان، استعدادا لعودته قبل مباراة حسنية أكادير، المقرر خوضها الأسبوع المقبل، لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية.