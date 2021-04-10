لفتيـت: الانتخابـات في وقتها

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لزعماء المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان، إنه حريص على أن ينظم أطول مسلسل انتخابي في مواعيده المحددة له، احتراما للدستور، قبل افتتاح الولاية التشريعية الجمعة 8 أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية، شدد، في اجتماع عقده مع زعماء المركزيات النقابية، الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، على أهمية تنزيل القوانين الانتخابية بعد بت المحكمة الدستورية في مطابقتها للدستور، والسهر على تنظيم جل الاستحقاقات في موعدها، معربا عن أمله ألا تعترضه كورونا.

وقال أمين عام نقابة مركزية ل” الصباح”، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وزير الداخلية عبر عن تخوفه من تطور سلبي للوضعية الوبائية لكورونا، التي قد تعصف بكل التواريخ التي تم وضعها، مضيفا أن الوضع الوبائي حاليا متحكم فيه بفضل السياسة الاستباقية لتوفير اللقاحات، والعمل المتواصل للقطاعات الحكومية في مواجهة الفيروس.

ولم ينف الأمين العام إمكانية حدوث تغيير في بعض التواريخ الخاصة بالمسلسل الانتخابي، مؤكدا أن لفتيت أخبرهم أن انتخابات اللجان الثنائية الأعضاء لممثلي المأجورين بالوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتم في 16 يونيو المقبل، وبالقطاع الخاص ما بين 10 و20 يونيو المقبل، وهي الانتخابات التي ستفرز هيأة ناخبة كبيرة للمأجورين، ستصوت على ممثليها 20 في مجلس المستشارين.

واشتكى زعماء النقابات العمالية، ضعف التمويل الانتخابي المخصص للمركزيات النقابية، فرد لفتيت أنه مستعد لعقد لقاء ثان معهم والتوصل بمقترحاتهم، لكنه شدد على أنه لن يغير شيئا في القوانين الانتخابية، لأن الأوان فات.

وأكد لفتيت لزعماء النقابات أنه سيصدر بلاغا في الموضوع لتحديد التواريخ التي اعتبرها غير نهائية بسبب تطور الوضعية الوبائية لكورونا، وهو ما كانت ” الصباح” سباقة إليه بتأكيد خبر إرجاء الاستحقاقات الخاصة بالمجالس الترابية، ومجلس النواب من يونيو الذي حدد سلفا، إلى شتنبر، إذا ما تم رفع عدد الملقحين بالمغرب بنسبة تتجاوز 60 في المائة على الأقل من سكان المغرب، تحسبا لانتشار العدوى في الحملات الانتخابية.

وستجرى انتخابات الغرف المهنية في يوليوز، والمجالس الترابية ومجلس النواب في فاتح شتنبر، و”انتخابات الكبار” للمستشارين في الشهر نفسه.

أحمد الأرقام