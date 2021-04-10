غموض يلف مصرع مسؤول أمني

تشريح جثة مراقب عام بعد اكتشاف إصابته بجروح في الرأس

لفظ مسؤول أمني برتبة مراقب عام، أنفاسه الأخيرة، ليلة الاثنين الماضي، بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، وأمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي على جثته، للتأكد من الأسباب الحقيقية لوفاته، بعد العثور عليه مصابا بجرحين في الرأس بحي “المحاريك” الشعبي، بيعقوب المنصور بالرباط.

وأوضح مصدر “الصباح” أن المراقب العام، الذي كان مرشحا لنيل صفة وال للأمن، في يوليوز المقبل، وكان المسؤول الثاني بمديرية الميزانية والتجهيز، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بحي أكدال بالرباط، قبل نقله إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بحي السويسي لتقلد مهمة جديدة، عثر عليه، قبل أسبوعين، والدم ينزف من رأسه، ونقل في سرية تامة إلى مستشفى الشيخ زايد، لتلقي العلاج، ففقد وعيه وأدخل إلى العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في الرأس.

واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، بإجراء تشريح طبي على جثة المسؤول، فيما تسابق مصالح أمنية مختلفة بالمنطقة الأمنية الرابعة الأبحاث لمعرفة ما جرى للهالك.

إلى ذلك، أوضح مصدر آخر رفيع المستوى أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة عشرة بحي يعقوب المنصور، اشتبهت في سقوط عرضي للمسؤول الأمني على رأسه، أثناء معاينتها الأولية، لكن أفرادا من أسرته يؤكدون وجود جرحين في الرأس، ما أثار العديد من الشبهات، التي دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بإجراء تشريح طبي لمعرفة ظروف وملابسات وفاة المسؤول الأمني.

وحسب ما علمت به “الصباح”، كان المراقب العام يحظى باحترام موظفي الأمن بمصلحة المحاسبة بمديرية التجهيز والميزانية التي اشتغل فيها بحي أكدال، وكذا بعد انتقاله إلى مؤسسة محمد السادس لموظفي الأمن الوطني، إذ سبق للشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني سابقا، أن اقترح على الهالك الانتقال إلى مؤسسة محمد السادس بشارع المهدي بن بركة للاشتغال فيها، بعدما اكتشف أنه اجتماعي الطبع، ويصلح لخدمات موظفي الأمن.

وسلمت إدارة المستشفى جثة المسؤول الأمني إلى أسرته، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، بغرض دفنه، ولم تتأكد “الصباح” من طبيعة نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة، في الوقت الذي تقول أسرته إن وفاته ملغومة، وأنه كان يعيش حياته طبيعية، واستحسنت تدخل النيابة العامة لإجراء تشريح له.

عبد الحليم لعريبي