“جوابك ذهب” على “إم بي سي5”

سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي 5” اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من برامج “جوابك ذهب”، في موسمه الجديد الذي يقدمه الإعلامي مراد العشابي.

ويعد “جوابك ذهب”، من برامج مسابقات، إذ يستكشف في كل حلقة مدينة جديدة في المغرب، ويطرح على المشاركين أسئلة، إذ أعد فريق العمل، خلال هذا الموسم أسئلة ضمن ثلاث فئات، ويتعلق الأمر بسؤال حول الثقافة العامة، وسؤال خاص بالمدينة موضوع الزيارة وسؤال متعلق بالموسيقى.

ويحصل الفائزون، كباقي المواسم السابقة، على “لويزة الذهب”.

وحقق البرنامج في موسمه الأول، نسبة متابعة قياسية، قدرت ب 14 مليون متابع للحلقات الأربع الأخيرة، وهي أعلى نسبة مشاهدة للبرامج في المغرب العربي.

وقدم العشابي برامج كوميدية أخرى، منها برامج الكاميرا الخفية، من قبيل “لا علاقة”، التي بثت على شاشة قناة “تيلي ماروك” وبرنامج “الكاميرا ضاحكة” على القناة “الأولى”، إلى جانب برنامج “عندي ما يفيد”، الذي استضاف فيه مجموعة من الأسماء التي تثير الجدل.

إ.ر