أخبار الصباح

< افتراس

قتلت كلاب ضالة بالداخلة، ليلة السبت الماضي، متشردا يعاني خللا عقليا، قبل أن تفترسه في مشهد أثار غضب وفزع كل من عاين الجثة. وأفادت مصادر "الصباح" أن الكلاب هاجمت الضحية في مكان بين منطقة الصيد "لاساركا" وميناء الداخلة، وأنها التهمت جزءا من جثته، ما دفع فاعلين إلى دق ناقوس الخطر لتفادي تكرار هذه المأساة، بحكم أن جل مناطق الصيد تشهد انتشارا مخيفا للكلاب الضالة.

(م. ل)

<"بيدوفيل"

ضبطت مصالح الأمن بوجدة، خياطا، داخل محله الحرفي، متلبسا بهتك عرض طفلة يبلغ عمرها 12 سنة، بعد مداهمة المحل، بناء على إخبارية. واعترف المتهم، المحال أمس (الاثنين)، على النيابة العامة، في حالة اعتقال، بأنه دأب على استدراج الصغيرة لإشباع شذوذه، موضحا أنه يكتفي باللمس أو الجنس عبر الفم.

(م. ص)

< حقن

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، على وكيل الملك، السبت الماضي، أربعينيا، ضبط في حالة تلبس بترويج حقن منشطة ومكملات غذائية محظورة، وأدوية غير خاضعة لمبرر الأصل. وأفاد مصدر "الصباح" أن المحجوزات شملت 27 كيلوغراما من المكملات الغذائية، و300 قرص من الأدوية، و102 جرعة من المنشطات القابلة للحقن. وأودع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "العواد" بجرائم حيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

(ع. ل)

< ملعب

فجرت معاينة أجراها مفوض قضائي بملعب للقرب بجماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد، ملف استخلاص مبالغ مالية من 100 درهم لكل مستفيد قصد حجز ساعة واحدة. وكشف (ع. ض)، رئيس جمعية مدرسة الأمل لكرة القدم للفئات الصغرى، أن المبالغ المالية يستولي عليها منتخب نافذ دون منح أي وصل للمستفيدين، والاكتفاء بتسجيل الأسماء على ورقة معلقة تحتوي على خانات مكتوب فيها تاريخ وتوقيت ومدة الاستفادة من الملعب الجماعي.

(ي. ق)

< خلية

أحيل أربعة أعضاء من خلية وجدة الإرهابية على الوكيل العام للملك في الرباط، بعد انتهاء البحث معهم، أمس (الاثنين)، من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إذ جرى إيقافهم بسبب تكوين شبكة إجرامية لأغراض القيام بأعمال إرهابية والدعاية لمخططات إرهابية وتمويلها. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 25 مارس الماضي، من تفكيك الخلية المكونة من أربعة متشددين، تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و28، كانوا ينشطون بوجدة ويرتبطون بما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية".

(ك. م)