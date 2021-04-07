حفل كاذب يستنفر الشرطة

كان الغرض من إعلان نُشر على “فيسبوك” عن حفل ضخم في متنزه ببروكسل خلال العزل العام الذي تفرضه بلجيكا لاحتواء كورونا أن يكون كذبة أبريل.

لكن الإعلان دفع الشرطة وممثلي الادعاء للتحرك بعد أن قال نحو 20 ألفا إنهم يعتزمون الحضور.

ووعد الإعلان الذي نشر في مارس باستضافة مجموعة من منسقي الأغاني ومشغلي الأسطوانات والمغني والمنتج كالفين هاريس وفرقة دافت بانك الفرنسية، رغم انفصال أعضائها، في متنزه بوا دو لا كامبر، أكبر متنزهات بروكسل.

وتدفق سكان بروكسل بالفعل على المتنزه الذي ساده طقس مشمس، ومعظمهم سمع بالحفل “الكذبة”.

“تيك توك” يجمع شقيقتين بعد 30 عاما

ساهم تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك في لم شمل شقيقتين توأمين بمحض الصدفة بعد 30 عاماً من عدم التواصل.

وفي التفاصيل التي نقلتها ميرور البريطانية، قالت تشين كيكي، 30 عاماً، إنها اكتشفت بالصدفة أخيرا أن لها شقيقة توأما، وذلك عبر تيك توك المعروف في الصين باسم دوين. وتعود تفاصيل العثور على شقيقتها، حين بعثت تشين بأول رسالة لفتاة تحمل اسم شانج لي، وظنت حينها أن تشين شخص محتال ينتحل شخصيتها ويضع الصورة نفسها، قبل أن تتحدثا عبر الفيديو، ما جعل الأمر أكثر حيرة وصادماً وغريباً.

تقول تشين عن تفاصيل ماحدث: “في أول محادثة فيديو لنا، بدا الأمر وكأنني أتحدث مع نفسي أو أنظر إلى المرآة، كما قالت إنهما اكتشفتا أن لهما تاريخ الميلاد وفصيلة الدم نفسيها، كما تتشاركان في وجود شامة أعلى الحاجب الأيسر.

مثلجات بنكهة الدجاج للنمور

حظيت النمور في حديقة حيوانات تايلاندية بوجبة من مثلجات الدجاج، وذلك مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

وقال باتتشارا تشانتد، منسق المسؤولين عن رعاية النمور، إن هناك نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايغر كينغدم (مملكة النمور) في تشيانغ ماي على بعد 700 كيلومتر شمالي بانكوك.

وأضاف: “تحافظ النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس”.

وبحسب باتتشارا، فإنه خلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميا.