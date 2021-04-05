جرسيف…881 مستفيد من قافلة طبية مخصصة لطب العيون

احتضنت دار الطالبة بجرسيف، طيلة الفترة الممتدة ما بين فاتح و 03 أبريل الجاري، حملة طبية في تخصص طب العيون، أشرفت على تنظيمها جمعية نور لأمراض العيون.

واستفاد 881 شخصا من هذه القافلة الطبية التي نظمت بشراكة وتعاون مع عمالة إقليم جرسيف و المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والمجلسين الإقليمي والحضري لجرسيف.

وأوضح القائمون على تنظيم هذه القافلة، أن هذه المبادرة عملت على قياس وتصحيح النظر، لفائدة المستفيدين، المتوفرين على مواعيد طبية بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، وكذا تشخيص الأمراض التي تتطلب تدخلات جراحية، كأمراض المياه البيضاء “الجلالة”، وما يعرف ب”الظفر”.

وبلغ عدد الأشخاص البالغين المستفيدين من هذه البادرة، 661 شخصا، منهم 479 مستفيدة، بينما حدد عدد الأطفال المستفيدين في 220 طفلا، منهم 130 إناث و 90 ذكور.

وحصرت الجمعية المنظمة عدد المستفيدين المصابين بمرض المياه البيضاء “الجلالة” في 98 حالة، إضافة إلى 71 حالة مصابة بمرض “ظفر العين”.