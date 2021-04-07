يارا تغني جينيريك “ولاد العم”

أعلنت المغنية اللبنانية يارا، غناء “الجنيرينيك” الخاص بالمسلسل المغربي “ولاد العم”، والذي ينتظر أن يبث على شاشة قناة “إم بي سي5” خلال رمضان.

وفاجأت يارا متابعيها وأعلنت الخبر من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مؤكدة أنها ستفرج عن الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة، على أن يتضمن الفيديو الخاص بها مشاهد من المسلسل، الذي تعول عليه القناة لشد انتباه مشاهديها.

وستكون أحدث أعمال يارا الفنية باللهجة المغربية، علما أنه سبق أن تعاونت مع المغني حفيظ الدوزي، تحت إشراف “الدي جي” يوسف، من خلال أغنية “مليت”، والتي صورت على طريقة فيديو كليب، وحظيت بنسب مشاهدة مهمة.

يشار إلى أن يارا اختارت أن تفرج عن أغاني أحدث أعمالها الفنية بشكل تدريجي، إذ سبق أن طرحت “ما ودعوني”، التي طرحتها على “يوتوب”.

إ.ر