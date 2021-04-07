غوزي: المحمدية سيقارع أقوى الأندية

حارسة مرمى الفريق قالت إنها فضلته على عروض أخرى

قالت أميمة غوزي، حارسة شباب المحمدية لكرة القدم، إن المنافسة على الصعود ستكون صعبة لوجود مجموعة من الفرق القوية، التي لها تجربة طويلة في المنافسات. وأضافت غوزي، في حوار مع «الصباح»، أن حصيلة الفريق باحتلاله للرتبة الثانية في الثلث الأول من البطولة جيدة، وأن اختيارها لحمل قميص شباب المحمدية جاء إيمانا بمشروع إدارة الفريق، الهادف الى مقارعة أقوى الفرق. في ما يلي نص الحوار:

كيف تقيمين حصيلة الفريق في الثلث الأول من الدوري؟

نحتل الرتبة الثانية برصيد 24 نقطة، من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وبدون هزيمة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر جوهرة نجم العرائش، وهي حصيلة جيدة، كما سنسعى الى عدم تضييع النقاط للاقتراب أكثر من صدارة الدوري.

كيف ترين المنافسة على الصعود للقسم الأول ؟

صعبة بطبيعة الحال، بوجود مجموعة من الفرق التي لها تجربة طويلة في منافسات الدوري النسوي لكرة القدم، أمثال المتزعم جوهرة نجم العرائش وهلال تمارة، إضافة إلى زهور المحمدية، بحكم أنها تضم لاعبات في المستوى، ولهن تجارب عديدة بالقسم الأول، كما أن طموحها هو المنافسة بقوة من أجل الصعود للقسم الاول.

كنت تمارسين بالدوري الأول لماذا التحقت بالدوري الثاني ؟

قدمت الموسم الماضي واحدا من أفضل المواسم لي بالدوري النسوي لكرة القدم، رفقة جمعية عين عتيق، لأتلقى بداية الموسم عرضا من شباب المحمدية الممارس في القسم الثاني، أعجبت بمشروع النادي الطامح إلى الصعود للقسم الأول، ومنافسة أقوى الفرق الوطنية على الفوز بالدوري المغربي وكأس العرش، لذا لم أتردد في قبول العرض، ووقعت له عقدا يمتد لموسمين.

ألم تكن لك عروض من القسم الأول ؟

كانت لي مجموعة من العروض من فرق تمارس بالقسم الاول، لكن فضلت الالتحاق بشباب المحمدية، لكي أساهم في مشروع الفريق والمدينة، بتشكيل فريق نسوي قوي ينافس أقوى الفرق الوطنية أمثال الجيش الملكي والنادي البلدي للعيون في المواسم المقبلة.

هل هناك فرق بين المنافسة في القسم الأول والثاني؟

المستوى متقارب بين فرق القسم الثاني التي تنافس على الصعود وفرق القسم الأول، لكن للأسف مازلنا نرى فرقا يلزمها الكثير من العمل من أجل تحسين مستواها التقني.

ماذا تغير هذا الموسم في كرة القدم النسوية؟

هناك عمل يقوم به الرئيس فوزي لقجع وخديجة إلا، رئيسة كرة القدم النسوية، من أجل تحسين ظروف الممارسة وتوفير جميع متطلبات اللاعبات خصوصا المالية، وهذه نقطة إيجابية لقيت استحسان اللاعبات.

كيف هي الأجواء بالفريق ؟

نعيش عائلة واحدة، تضم مجموعة من اللاعبات المتمرسات، لهن مسار وتجربة كبيرة في الدوري الأول، إضافة إلى العمل الكبير الذي يقوم به مدرب الفريق عبيد أوبنعيسى، وإدارة شباب المحمدية توفر لنا جميع لوازم الراحة والنجاح، وكأننا نمارس بالقسم الأول.

تعاقد الفريق مع مجموعة من اللاعبات المتمرسات كيف هي المنافسة بينكن؟

الفريق يضم مجموعة من الأسماء الوازنة، والتي قدمت مستويات جيدة بالقسم الأول، لكن المنافسة بيننا على الرسمية شريفة، والمدرب يقوم بالاختيار، وقراراته يحترمها الجميع.

ماهي المصاعب التي واجهتك في مسارك؟

كنا نجد صعوبة في إيجاد مدرب خاص لحارسات المرمى، ضمن الطاقم التقني للفريق، عكس باقي اللاعبات، وكنا نضطر أحيانا لإجراء تداريب انفرادية، عكس ما أصبحنا نعيشه الآن، فجل الفرق يضم طاقمها التقني مدربين لحارسات المرمى، ما يساعدنا على تحسين مستوانا التقني.

أين كانت بدايتك الكروية ؟

كنت أمارس في البداية حارسة لكرة اليد بإعدادية علال الفاسي، التي كنت أدرس بها بفاس، لأتحول بعدها لكرة القدم، رفقة الوداد الفاسي، ثم شباب أطلس خنيفرة والنادي البلدي المكناسي وجمعية تضامن عين عتيق وكلها فرق بالقسم الأول، لكن ما يحز في خاطري كثيرا أن مدينة من حجم فاس أنجبت مجموعة من أبرز اللاعبات المتألقات بالبطولة الوطنية، بينما لا تتوفر المدينة على فريق نسوي قوي، عكس شباب المحمدية، الذي أولى اهتماما كبيرا لفريقه النسوي، وسطر مشروعا يهدف لكي يكون من أقوى الفرق على الصعيد الوطني.

أجرى الحوار: خالد المعمري (فاس)

في سطور

الاسم الكامل : أميمة غوزي

تاريخ ومكان الميلاد : 1996 بفاس

المركز: حارسة مرمى

لعبت للوداد الفاسي وشباب أطلس خنيفرة والنادي البلدي المكناسي وجمعية تضامن عين عتيق والمنتخب الوطني