عرض جديد لـ “عينك ميزانك”

تستعد فرقة “فضاء القرية للإبداع” لتدشين عودتها الفنية بتقديم عرض جديد لمسرحية “عينك ميزانك” الأحد 11 أبريل الجاري بالمركب الثقافي “كمال الزبدي” بالبيضاء.

وتتناول المسرحية موضوع “الحلقة” من خلال حبكة درامية استطاعت أن تؤجج الصراع داخل “الحلقة” بين الماضي والحاضر في ما تقدمه من فرجة، بالانفتاح على الحياة المجتمعية ومناقشتها من جميع الجوانب، دون الاقتصار فقط على السرد القصصي والتركيز على الأساطير والخيالات الميتة أو الشخصيات التاريخية.

المسرحية من تأليف إسماعيل بوقاسم وإخراج بوشعيب الطالعي وسينوغرافيا حسن عين الحياة، وتشخيص عدد من الوجوه الفنية مثل إلهام واعزيز وعبد الحق صويلح وعلي علاوي ومصطفى بماد.

أما المحافظة العامة فلمصطفى بماد والإنارة لعبد الكبير البهجة والموسيقى لمبروك هشام.

ع. م