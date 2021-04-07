يوجد المغاربة أمام خيارين: إما العيش إلى الأبد تحت رحمة فيروس قاتل لا يكف عن التحول والتحور كل يوم، ومستعد لإسقاط مئات الأرواح يوميا في العالم، أو إيجاد وسيلة للخلاص، وتعبيد الطريق للعودة الطبيعية إلى الحياة بمزيد من التضحية والصبر.

بين هذين الخيارين، هناك العبث واللغو و”التخربيق”.

فمهما اختلفنا حول نجاعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار جائحة “كوفيد 19″، ومهما اتفقنا على صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لآلاف المواطنين، الذي لا يحتمل مزيدا من الضغط والإغلاق، فلا نملك، في الأخير، إلا أن نُغلب مصلحة البشر وصحته على كل شيء آخر مهما كان، إعمالا للقاعدة الفقهية الشرعية “صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان”.

فحتى من وجهة نظر دينية، أولى الإسلام عناية كبيرة للصحة الجسمية والنفسية للإنسان المسلم، كما أوصى ديننا الحنيف أن يتمتع المسلم بكامل صحته لمواجهة الحياة والاضطلاع بقواعد الدين ومعاملاته على أكمل وجه.

فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مصداقا لقول النبي (ص) “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير”، رواه مسلم. والحديث النبوي يشمل قوة الإيمان بالله والقوة الجسمية للمسلم، وهو المبتغى من دعوات التشديد في إجراءات الوقاية والاحتراز حتى لا نعطي للفيروس فرصة لإضعافنا والعبث بصحة أبداننا.

وبالتالي، فلا يوجد أي مبرر أن يستمر البعض في دعوة الناس إلى رمي أنفسهم إلى التهلكة، وإطلاق حملات للضغط على السلطات العمومية، من أجل السماح للمواطنين بممارسة أنشطتهم العادية خلال رمضان، خصوصا بعد فترة تناول وجبة الإفطار التي من المفروض (في مثل هذه الظروف الاستثنائية) أن يلزم كل واحد، أثناءها، منزله ولا يبرحه إلا للضرورة القصوى.

إن الوضع الصحي المقلق الذي يعيشه المغرب منذ ثلاثة أسابيع وعودة منحنى الإصابات اليومية إلى الارتفاع ومعها الحالة الحرجة والأخرى الموجودة في منطقة الخطر، لا يسمح بأي تهور جديد يعيدنا إلى نقطة الصفر، كما في فترة عيد الأضحى الماضي، حين أذعنت الحكومة إلى دعوات “التسامح” للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، فكانت الكارثة التي مازلنا ندفع ثمنها غاليا إلى اليوم.

فلن يكون المغرب أحسن من دول في أوربا قررت توقيف جميع الأنشطة والاحتفالات والمناسبات الكبرى ودعوة مواطنيها إلى العودة إلى البيوت، لأنها متأكدة أن القادم سيكون أسوأ في الأيام المقبلة، وأن الموجة الثالثة للفيروس ستكون الأشرس على الإطلاق، إذا ما وجدت البيئة الملائمة لذلك.

إن من يدفع في اتجاه التخفيف الكلي لإجراءات السلامة والوقاية خلال رمضان، الذي تكثر فيه الزيارات والمجاملات وبعض التقاليد والسلوكات، كأنما يدعو إلى قتل الناس جميعا، لأن رمضان عمره قصير جدا وينتهي بعد ثلاثين يوما، لكن تبعات التفريط في الإجراءات ستلاحقنا لعدة أشهر، وربما سيُهلك منا بشر كثير، وستغرق غرف المستشفيات بالحالات الحرجة وتكتظ المصالح بالمصابين، وسنصبح في وضع “اللي حرث الجمل دكو”.

لقد دخل المغرب مرحلة حاسمة في مواجهة الوباء بإطلاق حملة وطنية للتلقيح، يتوقع أن تحقق أهدافها في نهاية يونيو المقبل على أبعد تقدير، حتى يتمكن المغاربة من العودة تدريجيا إلى الحياة.

ولأننا نحب هذا الوطن، فلا يمكن أن نسمح بردم كل هذا المجهود الوطني الضخم، لمجرد تلبية رغبات أشخاص يعشقون “السهر” بأنواعه بعد وجبة الإفطار.

فليتحمل الجميع مسؤوليته.

ولنعرف أننا كلنا في مركب واحد،

إن غرق (لا قدر الله) سنغرق جميعا.

والعكس بالعكس.