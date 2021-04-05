توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم (الاثنين)، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية وقطرات متفرقة محلية خلال الصباح فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية وشرق البلاد. عدا ذلك ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستكون الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة في باقي المناطق.

وستتأرج درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و24 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية وشرق المملكة، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي والرحامنة وتانسيفت وداخل شياظمة وعبدة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و36 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مؤقتا بعد الزوال، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.