“إم بي سي5” تنافس بالدراما

القناة كشفت بعض تفاصيل برمجتها الرمضانية

تدخل قناة “إم بي سي 5″، الموجهة لسكان المغرب الكبير، في منافسة مع القنوات المغربية، إذ وضعت بدورها برمجة خاصة بهذا الشهر. وفي الوقت الذي ركزت فيه القناة “الأولى” والثانية “دوزيم”، على أعمال مختلفة، منها الفكاهية والدرامية، اختارت “إم بي سي5″، أن تعتمد، في شبكة برامجها الرمضانية، على الدراما، وهو ما شرعت في الإعلان عنه، من خلال الإعلانات الترويجية التي نشرتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الأعمال الدرامية التي تراهن عليها القناة، مسلسل يحمل عنوان “ولاد العم” يجمع عددا من الممثلين المغاربة، من بينهم فاطمة خير وعزيز داداس وربيع القاطي ومجدولين الإدريسي وعبدالله ديدان، وأسماء أخرى، علما أنه من إخراج إبراهيم الشكيري.

يعالج المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، حسب ما أكده الشكيري في تصريح سابق، موضوعا اجتماعيا، إذ تدور أحداثه حول عائلتين لهما نقط مشتركة، قبل أن يضيف أن أحداث المسلسل مشوقة ومختلفة عما قدم سابقا على شاشة التلفزيون، “القصة قريبة من أحداث روميو وجولييت”. ووعد المخرج المغربي، الذي وقع العديد من الأفلام والمسلسلات التي عرفت نجاحا كبيرا، مشاهدي القناة باكتشاف عمل مميز، سيما أن فريق العمل، يعمل على أن يكون في مستوى الانتظارات وفي مستوى المطلوب. وتراهن القناة ذاتها على مسلسل درامي آخر، ويتعلق بـ”أولاد المرسى”، من إخراج مراد الخوضي. ويجمع العمل عددا من الأسماء، من بينها ماجدولين الإدريسي وعزيز داداس وعبد السلام بوحسيني وأمين الناجي، وسحر الصديقي وآخرون، وهو العمل الذي يعالج مواضيع اجتماعية كثيرة. كما تتضمن شبكة برامج “إم بي سي5″، مسلسل “سلمات أبو البنات” في جزئه الثاني، علما أن فريق عمل المسلسل ذاته، شرع في تصوير العمل على مواقع التواصل الاجتماعية.

ونال الجزء الأول من المسلسل، لقب أحسن عمل جماهيري، في استفتاء لاختيار أنجح الأعمال الرمضانية في الوطن العربي، نظمته مجلة “سيدتي”، فيما نال محمد خيي لقب أفضل ممثل جماهيري، عن دوره في المسلسل ذاته.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول”المختار سلمات” الذي عمل طيلة حياته مراقبا بالسكك الحديدية ثم يحال على التقاعد، وخلال سنوات عمله كان بعيدا عن متابعة أحوال أسرته رغم أنه أب لثلاث بنات، وبعد تفرغه يحاول أن يقترب من حياتهن ولكنه يكتشف أن غيابه لسنوات طويلة قد غير الكثير من الأفكار والعادات، خصوصا عندما يبدأ الاستعداد لزفاف بناته، وتتوالى بذلك الأحداث.

إيمان رضيف