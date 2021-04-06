كواليس الفرق

الوداد الرياضي

احتفل الحساب الخاص للوداد الرياضي في مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد بادو الزاكي 62، الحارس السابق للفريق الأحمر والمنتخب الوطني.

ويعتبر الزاكي ضمن أساطير كرة القدم المغربية، إذ لعب للوداد من 1978 إلى 1986، قبل الانتقال لمايوركا الإسباني الذي تألق معه من 1986 إلى 1992.

الفتح الرياضي

يسافر الفتح الرياضي إلى فاس، اليوم (السبت)، بعد الحصة الإعدادية التي يخوضها مساء، من أجل مواصلة استعداداته للمباراة، التي تجمعه بالمغرب الفاسي، غدا (الأحد)، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

ويرافق الفريق جميع اللاعبين، بعد التحاق أنيس سالتو بالمجموعة، باستثناء العميد المهدي الباسل، المقرر غيابه عن المباراة، بسبب جمعه أربعة إنذارات.

شباب المحمدية

تعافى سيف الدين بوهرة لاعب شباب المحمدية من الإصابة التي لحقته في معسكر المنتخب المحلي، وصار جاهزا لمباريات الفريق، فيما يواصل مروان زيلا وأشرف غريب برنامج العلاج والتأهيل.

واستعاد وليد غيلوف كامل مؤهلاته، بعد مشاركته في المباريات الإعدادية الماضية.

المغرب التطواني

استقر المغرب التطواني على اختيار ملعب الحسن الثاني بفاس، من أجل استقبال الرجاء الرياضي الأسبوع المقبل في البطولة الوطنية.

وحاول الفريق التطواني استقبال الرجاء بملعب طنجة، لكنه لم يفلح في ذلك، ومازال ملعبه يخضع لإصلاحات كثيرة، ولن يكون جاهزا في الفترة الحالية.

مولودية وجدة

توجه مولودية وجدة إلى البيضاء في رحلة جوية، ومنها إلى برشيد لمواجهة فريقها المحلي، اليوم (السبت) بالملعب البلدي، لحساب الجولة العاشرة من منافسات البطولة.

وتراجع المولودية عن السفر إلى برشيد عبر الحافلة، كما كان مقررا من قبل، لتفادي إرهاق اللاعبين.

وينتظر أن يخوض الفريق الوجدي المباراة بجميع أساسييه، باستثناء كريم الهاني والحارس مهدي مفتاح، للإصابة ونبيل الجعدي، لاختيارات المدرب برنارد كازوني.