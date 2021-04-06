“الفار” يعيد “الماص” والفتح لملعب الحسن الثاني

اضطرت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، إلى برمجة مباراة المغرب الفاسي والفتح الرياضي، بملعب الحسن الثاني بفاس عوض المركب الكبير.

وعلمت «الصباح»، أن اللجنة المشرفة على الملاعب الرياضية رفضت منح ترخيص بإجراء المباراة بمركب فاس الكبير، بسبب عدم جاهزية تقنية الفيديو «فار» به، الشيء الذي دفعها إلى العودة لملعب الحسن الثاني، لإجراء مباراة الفريقين، غدا (الأحد)، انطلاقا من الثالثة بعد الظهر، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية.

وتلقى الفريق الفاسي وعدا باستقبال باقي مباريات البطولة الوطنية بالمركب الكبير، انطلاقا من الدورة العاشرة، غير أن اللجنة المختصة اصطدمت بعدم وجود التجهيزات الكافية لتقنية «الفار»، فرفضت منح الترخيص لـ «الماص» لاستقبال الفتح بالمركب الكبير لفاس، إذ يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات.

ويعاني الفريق الفاسي بسبب استقبال منافسات البطولة الوطنية وكأس العرش بملعب الحسن الثاني، إذ يرغب في العودة إلى الملعب الكبير، بالنظر إلى أرضيته وتجهيزاته ومرافقه الجيدة.

ص. م