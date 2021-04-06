صدمة بالريال… بريز يتنحى

النادي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد استقالة الرئيس

صدم فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عشاق الفريق، بالدعوة لانتخابات مبكرة.

وجاء في بلاغ للنادي الملكي أن اجتماعا للمجلس الإداري للنادي، خلص إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بطلب من الرئيس نفسه، الذي رأى أنه حان الوقت للرحيل.

ويترأس بيريز، البالغ من العمر 74 سنة، الريال منذ 2009، علما أنه سبق وترأس الفريق في فترة سابقة بين 2000 و2006، إذ حقق ألقابا عديدة، واعتبر من أنجح الرؤساء في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية.

واعتبرت الصحافة الإسبانية إعلان الرئيس مفاجئا، وفي وقت حساس للنادي، الذي يمر من فترة تجديد لتشكيلته، التي باتت مليئة بالشباب، فيما سيدخل مرحلة مباريات صعبة، بدءا من الأسبوع الجاري، بمواجهة برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، وليفربول في ربع نهاية عصبة أبطال أوربا.

وسبق لمنخرطي الريال انتقاد بيريز في الفترة الأخيرة، بسبب تعديله بندا في قانون الانتخابات الرئاسية، ستجعل من مهمة رئاسة الفريق مستقبلا صعبة جدا، إذ يجب أن يتوفر كل مرشح على عضوية تصل إلى 20 سنة.

ع. د