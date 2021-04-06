“ثيربانتيس” يبرمج أفلاما قصيرة بفاس

يقترح معهد ثيربانتيس بفاس في الفترة من 6 الى 30 أبريل الجاري دورة للسينما عن بعد بعنوان ” من الفيلم القصير الى الفيلم الطويل”.

وتحتفي الدورة، التاسعة من نوعها، على منصة فيميو،بإبداعات أربعة سينمائيين، بتعاون مع “ألثيني” و مهرجان ألكالا دي هيناريس الذي يعد أحد أقدم المهرجانات في اسبانيا.

وحسب المعهد، فإن البرمجة تقدم حوارا بين عملين (فيلم قصير وفيلم طويل) لكل من السينمائيين المحتفى بهم. وتسلط الدورة الضوء على الأساليب التي يشتغل بها بعض المخرجين في اختيار هذا النوع أو غيره من الأفلام حسب الاهتمامات والمواضيع.

ويتاح لرواد المعهد، بمناسبة هذه التظاهرة، التعرف على أعمال خوانخو خيمينيث وأليكس مونتويا وبيلين ماسياس وماريا ديل بوي ألفارادو.

ع . م