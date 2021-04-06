استقبال خاص للوداد بجنوب إفريقيا

بنشريفة: استعددنا رفقة البنزرتي لكايزر شيفز ولدينا بدائل في كل المراكز

نالت بعثة الوداد الرياضي استقبال الأبطال من قبل سفير المملكة بجوهانسبورغ، يوسف العمراني، قبل مواجهته لكايزر شيفز، اليوم (السبت)، في الخامسة، لحساب الجولة الخامسة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وحفز العمراني لاعبي الوداد قبل المباراة، موجها لهم كلمة رحب بهم خلالها وأكد لهم أنه سيكون في خدمة البعثة إلى أن تعود للبيضاء سالمة، ومظفرة بالفوز، بعد المباراة.

وتقدمت إدارة الوداد، في شخص رئيسها سعيد الناصري، وأصالة عن باقي أعضاء المكتب المسير وكل مكونات النادي، بالشكر للسفير المغربي، الذي وفر كل ظروف الراحة للبعثة الحمراء، وخصها باستقبال حار.

من جهة ثانية، قال حمودة بنشريفة، المدرب المساعد للوداد، والذي سيقود المجموعة خلال المباراة، إن فريقه قوي ويجاري المباريات كل واحدة على حدة، ويتوفر على لاعبين متكاملين، إذ تم الاستعداد لمباراة كايزر شيفز رفقة المدرب فوزي البنزرتي بالشكل المطلوب.

وأضاف بنشريفة في الندوة الصحافية قبل المباراة، أن لاعبي الوداد يعلمون كيفية التعامل مع كايزر شيفز، بما أن المنافس سيلعب بملعبه وسيرغب في تحقيق الفوز.

وعن تشكيلة الوداد، قال بنشريفة إن الفريق يتوفر على مجموعة غنية من اللاعبين، والدليل أن هناك بدائل في كل المراكز، مبرزا أن ذلك أخذ بعين الاعتبار خلال فترة الانتدابات، بما أن النادي يلعب على واجهة البطولة وعصبة الأبطال وكأس العرش.

وأضاف بنشريفة أن كل اللاعبين الأساسيين والبدائل، شاركوا في المباريات السابقة كلها، إذ أصر البنزرتي على منح الفرصة لكل اللاعبين للمشاركة ولو بضع دقائق، بما أن المسار مازال طويلا في الموسم الرياضي، ويجب أن يكون كل اللاعبين جاهزين.

وضمن الوداد تأهله لربع النهاية في الجولة الرابعة من هذا الدور، حين تعادل دون أهداف بملعب حوريا كوناكري، علما أنه فاز في مبارياته الثلاث الأولى.

العقيد درغام