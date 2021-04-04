“الراحة والسياحة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الشريط التلفزيوني بعنوان “الراحة والسياحة”، الذي يجمع عددا من الممثلين.

ويروي فيلم “الراحة والسياحة” مغامرات عائلة مراكشية متواضعة. فمصطفى البالغ من العمر 45 عاما، والذي يعمل قائدا لفرقة “التقيتقات”، ينصاع بسهولة لنصائح وأفكار صهره الجشع، وذلك بحكمه مسؤولا عن بازار، وهو ما يجعله دائم الاحتكاك بالسياح الأجانب.

وذات يوم، تعرف الصهر على سائحة، فنشأت علاقة صداقة بينهما ودعاها إلى بيته. ثم حرض مصطفى على الزواج بها لأنها غنية… قبل مصطفى على الفور، ما أغضب زوجته حليمة الرافضة للفكرة بشكل قطعي، لكن الطيور على أشكالها تقع، فالسائحة التي تبدو بريئة لديها أكثر من حيلة في جعبتها.

يشار إلى أن الفيلم التلفزيوني من إخراج علي الطاهري، وبطولة عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، محمد ظهرا وآخرين.

إ.ر