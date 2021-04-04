منخرطو الرجاء يثبتون الأندلسي

أكدت مصادر مطلعة أن منخرطي الرجاء، يسيرون في اتجاه الإبقاء على رشيد الأندلسي رئيسا للفريق، إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأوضحت المصادر نفسها أن أغلب المنخرطين فضلوا الإبقاء على الأندلسي رئيسا إلى نهاية الموسم، مع فرض ضم أعضاء جدد إلى مكتبه المسير، بإمكانهم منح الإضافة المرجوة، من خلال توفير سيولة مالية مهمة. وكان أمام المنخرطين خيار طلب استقالة المكتب بأكمله، وعقد جمع استثنائي وتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير النادي إلى نهاية الموسم، غير أنهم اختاروا الإبقاء على المكتب الحالي ورئيسه، مع إضافة أعضاء جدد، على اعتبار أن الوقت غير مناسب لإحداث تغيير جذري.

ومن شأن هذا القرار أن يغضب شريحة من جماهير الرجاء، التي طالبت برحيل المكتب المسير والمدرب جمال سلامي، قبل نهاية الموسم الرياضي الجاري، في وقفة احتجاجية الأحد الماضي، ومن المنتظر أن تنظم أخرى في الأيام المقبلة.

العقيد درغام