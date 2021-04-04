كلب بايدن يعض حارسا بالبيت الأبيض

بعد أيام من عودته من دورة تدريبية خاصة في أعقاب حادث عض سابق، قام كلب البيت الأبيض، بعضّ مماثل في وقت سابق من هذا الشهر. وقال متحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن، إن “الكلب وبدافع الحذر الشديد عض عاملا في البيت الأبيض”، مؤكدا أن الطاقم الطبي كشف على العامل، الذي عاد إلى العمل سريعا بعد الاطمئنان عليه، حسب “بي بي سي”.

و”ميجور” هو أصغر كلبين من فصيلة “الراعي الألماني” يمتلكهما بايدن وزوجته، وهو أول كلب إنقاذ يدخل البيت الأبيض.

وقال مايكل لاروزا المتحدث باسم بايدن عن الحادث “لا يزال ميجور يتأقلم مع محيطه الجديد وقد عض شخصًا ما أثناء سيره”. تم نقل كل من ميجور وشامب، كلب بايدن البالغ من العمر 13 عامًا، إلى منزل عائلة بايدن في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، بعد حادث العض الأول في 8 مارس الماضي.

كرواتي يغطس نصف ساعة تحت الماء

حطم رجل كرواتي رقمه القياسي العالمي في حبس الأنفاس تحت الماء، بعد أن نجح في الصمود لنحو نصف ساعة. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بوديمير بودا شوبات، البالغ من العمر 54 عاما، تمكن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من تسجيل وقت قياسي جديد تحت المياه، بلغ بـ24 دقيقة و33 ثانية. وأجرى شوبات هذه المحاولة في مسبح في بلدة سيساك، تحت إشراف عدد من الأطباء والمراسلين.

وقبل بداية التحدي، قام بوديمير باستنشاق أكبر قدر ممكن من الأكسجين النقي، لزيادة مستواه داخل جسمه، ثم غطس رأسه تحت المياه بدون أي معدات للتنفس. وقال الكرواتي إن الرقم الجديد جاء بعد سنوات من التدريبات والاستعدادات، مضيفا أن ابنته ساشا، التي تبلغ من العمر 20 عاما، وتعاني الشلل الدماغي والتوحد، حفزته على هذه المغامرة رغم مخاطرها.

القبض على مافيوزي يطبخ على “يوتوب”

ألقي القبض على عنصر في المافيا الإيطالية بعد ظهوره على “يوتوب” بفيديوهات للطبخ أخفى فيها وجهه، لكنه أغفل تغطية وشومه.

وقالت الشرطة إن مارك فيرين كلود بيارت (53 عاما) عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان، حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون “أجنبيا”.

وبيارت هارب منذ العام 2014 عندما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن جماعة “كاتشيولا” من مافيا “ندرانغيتا”.

كما تم اعتقال فرانشيسكو بيلي وهو عنصر آخر من المافيا في البرتغال، بعد أن بقي فارا لمدة 14 عاما، واعتبر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة في لشبونة حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.