بهلول: كتبت “زوجتك نفسي” بشغف

قال إن “شدى تيفي” وضعت ثقتها فيه لتقديم عمل رمضاني متكامل

كشف محمد عزام المعروف باسم “بهلول” تفاصيل الاشتغال على “سيتكوم”، يحمل عنوان “زوجتك نفسي” يتوقع أن يبث على شاشة قناة “شدى تيفي”، خلال رمضان، من بطولة سعيد الناصري وسهام أسيف.

وأوضح عزام في حديثه مع “الصباح”، أنه أشرف على كتابة العمل، وهي المهمة التي أسندت له من قبل مسؤولي القناة، بعدما تم الاتفاق مع الناصري على تقديم عمل تلفزيوني جديد، قبل أن يضيف أنه سهر على كتابة 30 حلقة، وحرص على أن تكون بمواضيع مختلفة من الواقع المعاش.

وأضاف عزام أن مسؤولي القناة وضعوا ثقتهم فيه لتأليف السلسلة، باعتباره من تلاميذ الفنان أحمد طيب لعلج، وأيضا نظرا لتجاربه في هذا المجال، سيما أنه أشرف على كتابة مجموعة من الأعمال، منها الفيلم السينمائي “ألو 15″، إلى جانب أعمال مسرحية حظيت بمتابعة كبيرة “أمارس الكتابة بحب وشغف، وأجد أنها مسؤولية كبيرة، من المهم أن تحظى بتقدير الشخص”، حسب قوله.

وتابع عزام حديثه بالقول، إنه إلى حدود الاثنين الماضي، صورت 15 حلقة، مسترسلا “هناك توافق وانسجام كبيران بين أعضاء فريق العمل، منهم المخرج طارق البخاري”، مؤكدا أنه يأمل في أن ينال العمل إعجاب مشاهدي القناة، وأن يحقق نسب مشاهدة مهمة.

ومن بين التفاصيل الذي كشف عنها عزام في سياق الحديث عن العمل التلفزيوني الجديد، أنه في الوقت الذي اختير أن تدور أحداث “السيتكوم” حول علاقة الأزواج، اقترح أن تجسد دور زوجة الناصري سهام أسيف، سيما أنهما سبق أن قدما عملا تلفزيونيا جسدا فيها الدور ذاته “وافق فريق العمل على اقتراحي، واختيرت أسيف لتجسيد الدور، لتكرر التجربة مرة أخرى، ولكن بأفكار جديدة”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن أحداث العمل التلفزيوني الجديد، تدور حول العلاقات الزوجية، وبعض المواقف التي يمكن أن يصادفها أي زوجين، وكيف يمكن معالجة مواضيع تهم العلاقة الزوجية، وكل ذلك، في إطار كوميدي، إذ من المتوقع أن يحمل الكثير من المفاجآت، علما أنه من إخراج طارق البخاري، فيما يتكلف رشيد حياك بالإشراف الفني.

إيمان رضيف



