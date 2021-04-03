الأرجنتين تعترف بابن مارادونا

اعترفت أخيرا، وزارة العلاقات الخارجية بالأرجنتين، بجونيور أرماندو مارادونا، ابن الأسطورة الأرجنتينية، الذي توفي في نونبر الماضي، بسبب سكتة قلبية مفاجئة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن ابن مارادونا، سيحصل أخيرا على الجنسية الأرجنتينية، إذ ولد في إيطاليا عندما كان والده يمارس في نابولي، ويبلغ من العمر 34 سنة، على أن يتسلم الوثائق التي تثبت ذلك قريبا من السفارة الأرجنتينية بروما.

وطالب ابن مارادونا، بالجنسية الأرجنتينية، بعدما توفي والده، مبرزا أنه كان على تواصل مع والده، ما أثار جدلا في الأرجنتين.