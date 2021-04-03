رسالة رياضية: المحاسبة

نجح وحيد خليلوزيتش في قيادة المنتخب الوطني، إلى التأهل لنهائيات كأس إفريقيا، غير أنه فشل في إقناع الجمهور بطريقة لعبه، منذ توليه المهمة، رغم أنه لم يختبر أمام منتخبات قوية.

ويتعين على خليلوزيتش أن يعلم أن الجمهور المغربي لا يرضى بفوز صغير على منتخب مازال يبحث عن موضع قدم داخل كرة القدم الإفريقية، وأن التأهل لن يمحو الصورة الباهتة للمنتخب المغربي، قبل الدخول في منافسات أكثر قوة، أبرزها تصفيات كأس العالم ونهائيات “كان” الكامرون.

وأصبح واجبا على مسؤولي جامعة الكرة أن يحاسبوا خليلوزيتش، قبل فوات الأوان، فالجمهور المغربي لم يعد يرضى بالتأهل فقط، وإنما يبحث عن لقب إفريقي ثان، يناسب حجم ما أعطي للمنتخب الوطني من هالة على الصعيد القاري، إذ لا يعقل أن تمر قرابة سنتين على تعيين مدرب المنتخب، وهو ما زال يختبر الخطط واللاعبين.

إن الصورة التي ظهر بها المنتخب الوطني أمام بوروندي، تؤكد أن الحلم بتتويج قاري ثان بعيد المنال، وعلى الجمهور المغربي أن ينتظر سنوات عجاف أخرى.

فالجامعة ملزمة بتوظيف جميع الوسائل لتحقيق الأهداف، منها تفعيل دور المراقبة على عمل خليلوزيتش، سيما أن هذا الجيل من اللاعبين يتضمن العديد من نقط القوة، التي يتعين استغلالها.

صلاح الدين محسن