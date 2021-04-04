إحتارن يثير الجدل

بات محمد إحتارن لاعب إيندهوفن، المغربي الأصل والهولندي الجنسية، حديث الصحافة، التي تتابع عن كثب وضعيته وردود أفعال في مواقع التواصل الاجتماعي. وحذف إحتارن جميع صوره بقميص المنتخب الهولندي، لاستيائه من استبعاده المستمر وعدم المناداة عليه من قبل المدرب فرانك دي بور، الذي لم يقتنع بعد بإمكانياته. ولم تستبعد الصحافة الهولندية، إمكانية عدول إحتارن عن قرار حمل القميص البرتقالي واختيار اللعب للمنتخب المغربي، في المرحلة المقبلة. وخرج الدولي الهولندي السابق، فان هانيغام، بتصريح عن اللاعب، في مقابلة أجراها مع موقع دولي، مؤكدا أنه قادر على أن يصبح أفضل لاعب مغربي.

وقال المدرب الحالي”يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في المنتخب المغربي، إن لم نتدارك الموقف”. وتطرقت صحيفة واسعة الانتشار بهولندا، لحذف إحتارن جميع صوره مع المنتخب الهولندي، مؤكدة أن اللاعب يعطي مؤشرات برغبته في تغيير جنسيته الرياضية.

نور الدين الكرف