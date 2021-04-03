غضب بالبرتغال بسبب بيبي

عم غضب كبير مواقع التواصل الاجتماعي بالبرتغال، بسبب إبعاد اللاعب بيبي، نجم بورتو، واللاعب السابق لريال مدريد، من قائمة المنتخب البرتغالي، المشاركة في التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم.

وحسب وسائل الإعلام، فإن بيبي أبعد بسبب مشاكل عضلية، بعدما شارك في مباريات قوية ومهمة أخيرا، وهو المبرر الذي لم يعجب محبيه، الذين هاجموا الاتحاد والمنتخب البرتغالي.

وحاول المدرب فرناندو سانتوس، طمأنة الجماهير بأن مكان بيبي في المنتخب قار، منوها بما يقدمه مع فريقه أخيرا، إذ سيتم استدعاؤه في المراحل المقبلة.

وخطف بيبي الأنظار رفقة بورتو، علما أنه لعب لسنوات في ريال مدريد وبسكتاش التركي، إذ يبلغ من العمر 38 سنة، ولعب 113 مباراة مع منتخب بلاده.