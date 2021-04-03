بادرة إنسانية لنيمار بالبرازيل

أثار نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإعجاب بالبرازيل، بعدما ذكرت صحف محلية، أن جمعيته التي ترعى الأطفال المتخلى عنهم، والذين يوجدون في وضعية صعبة، مغلقة منذ سنة تقريبا، بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكنه يواصل أداء رواتبهم الشهرية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق ب 142 موظفا، لم يذهبوا لمكاتبهم منذ مارس 2020، لكنهم مازالوا يتوصلون بمستحقاتهم المالية في وقتها، من قبل نيمار، المكلف برئاسة الجمعية.

ونوه البرازيليون ومحبو نيمار، بالمبادرة، إذ اعتبروها دليلا على حسن نية اللاعب، وتفهمه لوضعية هؤلاء الموظفين، الذين يخشون على مناصبهم.