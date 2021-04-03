النظام الجزائري يعاقب زطشي

حرمه من الترشح بسبب تصويته ضد «بوليساريو» بـ «كاف»

حرم النظام العسكري الجزائري خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة، من الترشح لولاية ثانية، خلال الجمعية العمومية في 15 أبريل الجاري.

وذكرت مصادر إعلامية جزائية أن زطشي تم إخباره بعزله في تدخل سياسي غير قانوني يستدعي تدخل الاتحاد الدولي “فيفا”.

واعتبرت المصادر ذاتها مغادرة زطشي للاتحاد الجزائري، انتقاما للنظام العسكري منه، عقب تصويته ضد الجبهة الانفصالية بوليساريو في الجمعية العمومية “الكاف” المنعقدة أخيرا بالمغرب.

وتأكد مساء الاثنين الماضي بعد مباراة المنتخب الوطني الجزائري والبوتسواني، رحيل خير الدين زطشي، وتركه لمنصب رئيس “الفاف”، وعدم ترشحه لعهدة ثانية.

واجتمع زطشي بعد نهاية المباراة داخل أرضية ملعب مصطفى شاكر بِالبليدة، مع لاعبي المنتخب الوطني والمدرب جمال بلماضي، وهنأهم على التأهل لـ “كان” الكامرون 2022، في خطوة اعتبرها المتتبعون مفاجئة، خصوصا بعد المشاريع التي أطلقها أخيرا ووعد بتنفيذها خلال ولايته الثانية، لكن النظام العسكري كان له رأي آخر.

وقطع المغرب الطريق على جبهة بوليساريو في المجال الكروي، بعدما صودق بالإجماع خلال الجمعية العمومية الأخيرة ل”كاف”، على تعديل يرفض عضوية أي اتحاد كروي ينتمي إلى بلد غير معترف به من قبل الأمم المتحدة.

نور الدين الكرف