كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

فاز الرجاء الرياضي وديا على وداد تمارة، أول أمس (الاثنين)، بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة شهدت مشاركة لاعبين شباب، وآخرين لم يشاركوا في المباريات السابقة.

وسجل أهداف الرجاء، أيوب نناح وعبد الرحيم الشاكر ويوسف الغرب، فيما تم إشراك لاعبين من فئة الأمل، للوقوف على جاهزيتهم.

المغرب التطواني

استأنف لاعبو المغرب التطواني، أول أمس (الاثنين)، تداريبهم بملعب الملاليين، بحضور جل اللاعبين، استعدادا لاستئناف مباريات البطولة الوطنية.

ومنح المدرب جمال الدين دريدب يوم راحة للاعبيه، بعد المباراة الإعدادية التي لعبها الفريق أمام النادي المكناسي، السبت الماضي، بالملعب البلدي بالمضيق، وانتهت بفوز التطوانيين بهدف لصفر.

الجيش الملكي

تألق محمد الخلوي في المباراة الإعدادية، التي جمعت الجيش الملكي بشباب المحمدية بالمركز الرياضي العسكري، في سياق استعدادات الفريقين لبطولة الموسم الجاري.

وأحرز الخلوي هدفي المباراة، وأظهر خلالها عن علو كعبه، ما جعله يحظى بثقة المدرب البلجيكي فاندربروك. ويتوجه الجيش الملكي غدا (الخميس) إلى طنجة، حيث يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة فريق البوغاز بعد غد (الجمعة)، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة.

سريع وادي زم

خاض سريع وادي زم حصة تدريبية، أول أمس (الاثنين)، بالملعب البلدي بأبي الجعد، وسيجري أخرى بخريبكة، قبل التوجه إلى أكادير اليوم (الأربعاء)، إذ تنتظره مباراة صعبة أمام الحسنية، بعد غد (الجمعة).

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف بملعب أدرار.

نهضة الزمامرة

نظمت جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز بالزمامرة، بتعاون مع إدارة المؤسسة وبتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية لنادي نهضة الزمامرة، حفل التميز لفائدة التلاميذ المتفوقين دراسيا، بملعب الشهيد أحمد شكري.

وتناول الكلمة رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ورئيس مؤسسة الثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز، حيث عبرا عن سعادتهما واعتزازهما بالنتائج التي حققها تلاميذ المؤسسة.