التلفزيون ينقذ عاملين في الفن من البطالة

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصصت 320 مليون درهم لـ 100 مشروع تلفزيوني خلال كورونا

ساهم التلفزيون العمومي في الحفاظ على توازن المجال الفني والثقافي، من خلال استمرار انتاجاته الفنية التي تشغل المئات من العاملين المغاربة في مختلف الألوان السمعية البصرية والصناعات الفنية والثقافية.

ورغم الظروف الصحية الاستثنائية، لم يتأثر صلب مهمة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في تقديم خدمة عمومية في المجال السمعي البصري قائمة على معايير الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية والحرية والمسؤولية. بالإضافة إلى مساعدتها للمجال في مقاومة المقاولات والأسر لتبعات الجائحة العالمية التي ضربت جميع بلدان دون تمييز.

ووظفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حوالي 320 مليون درهم موزعة على 100 مشروع تلفزيوني بين 2020 وبداية 2021، وهو ما يعني التكفل بحوالي 6000 أسرة.

وقال المنتج خالد نقري، في تصريح ل”الصباح”، إن شركة “ديسكونكتد” حافظت على نشاطها واستمرت في العمل والتصوير رغم الصعوبات المرتبطة بجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه كان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية “دوزيم” الفضل في ذلك.

وأضاف نقري أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية كان لهما الفضل في استمرار النشاط والحفاظ على مناصب الشغل القارة وكذا تشغيل المئات من الممثلين والتقنيين.

من جهته أكد عصام شوقي، مساعد مخرج أول، أنه منذ بداية الجائحة، قبل سنة لم ينقطع تقريبا عن العمل واشتغل دون توقف في انتاجات وطنية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية، بعد أن كان في وقت سابق يشتغل على انتاجات أجنبية يتم تصويرها في المغرب.

وبالإضافة إلى إنعاش المجال السمعي البصري، فإن التلفزيون المغربي شكل خلال الجائحة أهم مصدر للمعلومة بالنسبة إلى المغاربة. وأشارت نتائج البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط لتتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي من 14 إلى 23 أبريل 2020، أن أغلب الأسر المغربية وجدت في الراديو والتلفزيون، مصادر رئيسية للمعلومات عن جائحة كوفيد 19 ، إذ أن حصة 87 في المائة من أرباب الأسر تستقي الأخبار ذات الصلة وبشكل رئيسي عبر الراديو والقنوات التلفزية الوطنية، وتبقى هذه النسبة أعلى في الوسط القروي منها في الوسط الحضري، حيث تبلغ على التوالي 93 في المائة و84 في المائة.

وأدت القنوات الوطنية مجموعة من الأدوار خلال فترة الأزمة الصحية، والتي همت التعريف بطبيعة الوباء والتفاعل مع أسئلة وانشغالات المواطنين، ومواكبة التفاعل الإيجابي مع إجراءات السلطات الحكومية والعمومية، خصوصا مع حضورها في الميدان في وقت عصيب جدا.

إ.ر