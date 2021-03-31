ملتقى الناظور يناقش “السينما وعالم ما بعد كورونا”

أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن تنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، بين 13 و19 شتنبر المقبل بالناظور، في موضوع “السينما وعالم ما بعد كوفيد 19 “.

وقال المركز نفسه إن دعوة المشاركة ستوجه، بالنظر إلى أهميتها وسياقاتها، إلى سينمائيين ومفكرين ومبدعين وسياسيين وحقوقيين، لإغناء النقاش والتساؤل حول عالم ما بعد الجائحة. كما أن المنافسة في المهرجان ستحتفظ بشروط المنافسات السابقة.

وسيتم خلال المهرجان تسليم جائزة “ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم”، التي يسلمها مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم سنويا في افتتاح المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، لشخصية سياسية أو حقوقية عالمية حققت مساهمة في بناء عالم يتسع للجميع.

وأوضحت المؤسسة نفسها أن اللجنة المكلفة بالجائزة تقدمت في أشغال الدورة، كما اتفقت على مقترحات أولية بأسماء الفائزين في الدورة السابقة (التي لم تسلم جوائزها بعد نظرا للوضع الصحي)، وكذلك أسماء الفائزين في دورة 2021.

ويذكر أن الدورة التاسعة للمهرجان نفسه نظمت تحت شعار “المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية.. السينما والذاكرة زمن كورونا”، التي نظمت، حسب عبد السلام بوطيب، رئيس المركز، في “ظرف صعب يتميز بانتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، الذي أثر على كل مناحي الحياة في العالم، لكنه لم يستطع إلى الآن هزم الإنسانية، مما يتطلب تحديه، ليس صحيا فقط، بل كذلك ثقافيا وحقوقيا، والتعايش معه إلى حد القضاء عليه بإيجاد دواء له أو لقاح ضده”.

خالد العطاوي