اعتداء على حكم بآسفي

تعرض عماد زوهار، حكم وطني في كرة القدم داخل القاعة، إلى اعتداء شنيع من قبل مجهولين، الخميس الماضي بشاطئ آسفي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الحكم كان يجري تدريبات معتادة في الشاطئ، وبمجرد الانتهاء من حصته، والاستعداد للمغادرة عائدا إلى منزله، تفاجأ بأشخاص مجهولين يعترضون سبيله، وقاموا بالاعتداء عليه. وأفاد مصدر مقرب من الضحية أن الاعتداء تسبب له في جروح وكسور في الوجه والأنف، وكدمات أسفل العينين، إضافة إلى رضوض أخرى متفرقة في جسده، تستدعي تدخلا عاجلا لإجراء عملية جراحية.

ورغم المحاولات التي قام بها بعض المصطافين للتدخل ومنع الاعتداء، إلا أنهم فشلوا في مسعاهم، فربطوا الاتصال بمصالح الشرطة لإخبارها بالواقعة.

وحلت فرقة أمنية إلى مكان الحادث، وقامت بالمتعين من خلال الاستماع إلى إفادة الضحية وبعض الشهود.

وتم نقل الحكم صوب قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه إلى عملية جراحية.

حسن الرفيق (آسفي)