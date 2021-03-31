اغتيال الإنسان

حين تقرأ الأرقام الأخيرة حول تطور مرض السل الخبيث بالبيضاء وباقي الحواضر، لا تملك إلا أن تردد “لا حول ولا قوة إلا بالله” ، مع كثير من الاستغفار.

فمن أصل 31 ألف حالة إصابة بالسل في المغرب، توجد 6 آلاف حالة فقط بالبيضاء، أي 6 آلاف بيضاوي يتعايشون مع فيروس ينهش العظام والرئتين والمفاصل، ويصيب صاحبه بالعجز، ويتحول إلى موضوع للوصم والعزل، خوفا من نقل العدوى إلى الآخرين.

هذا العدد المتزايد من مرضى السل، هو “التيرموميتر” المستقل الذي نقيس به نجاعة تدبير المدن وحماية سكانها من الهشاشة والأمراض الناتجة عن إطارات العيش السيئة جدا.

انتشار وباء السل (الذي انقرض في دول أخرى)، هو النتيجة الحتمية لسياسة الترقيع في تسيير المدن الكبرى، مثل البيضاء، وهو النتيجة المنتظرة للاعدالة المجالية التي تهتم بالأحياء المركزية الغنية، وتترك أحياء الهامش إلى مصيرها وقدرها المحتوم.

فالسل ليس مجرد مرض عاد يصاب به إنسان، ويمكن أن يشفى منه، أو يسكن عظامه ورئتيه حتى الموت، بل هو أكبر افتحاص يمكن أن تجريه اليوم لمعرفة ما إذا كانت جماعة تشتغل طيلة خمس سنوات، أو كان أعضاؤها في سبات عميق، يشبه نوم أهل الكهف.

إن أحياء مازالت تحتضن أكبر تجمعات للقصدير والمساكن العشوائية، لن “يحظى” سكانها من توزيع “الثروة” والتنمية، إلا بالأمراض الناتجة عن “البرودة” و”الغمولية” وغياب التهوية، والعيش بالعشرات في أماكن ضيقة، تحبس الروح في الصدور.

كما لا يمكن أن نحلم بمواطنين بصحة جيدة يقطنون منذ عقود وسط مساكن بجدران آيلة للسقوط بالمدينة القديمة ودرب السلطان والحي المحمدي…

فإذا نجا هؤلاء من الموت تحت الردم بسبب الانهيارات المتتالية لهذه المنازل، فحتما لن ينجوا من الأمراض الخبيثة والمزمنة، ويعتبر السل واحدا منها فقط.

فمنذ عقود تتحدث السلطات العمومية والمنتخبة عن برامج ومشاريع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، ومحاربة دور الصفيح وإيجاد حل للمنازل الآيلة للسقوط، دون أن يحدث أي شيء ذي قيمة، إذ كلما بدأ مخطط واقترب من الانتهاء، نبتت تجمعات سكنية أخرى تعاني المشاكل نفسها، في محاكاة سيزيفية لا تنتهي.

وحتى إذا نجحنا في يوم من الأيام في حل إشكاليات البنية التحتية ومعضلة السكن، ووفرنا أحياء سكنية بحد أدنى من “الحياة”، فكيف يمكن أن نتغلب على البطالة وقلة ذات اليد والبؤس الاجتماعي الذي يشكل تربة خصبة لانتشار السل، وعودة الأمراض المنقرضة الأخرى.

فقد يتوفر مواطن على سكن، لكنه سيعيش حياته كاملة على طعم وجبات ناقصة الجودة، ويملأ بطنه بما توفر له من طعام أغلبه من النوع الرديء، ومع مرور الأيام يتحول جسمه إلى ملاذ لأنواع من الميكروبات والأمراض والفيروسات التي تنتشر في مجالات تنعدم فيها المناعة.

هذا هو النقاش الذي يتهرب منه الجميع، لأن هذا “الجميع” يعرف أن التنمية ليست فقط حزمة مشاريع لبناء أسوار ومنازل وتشييد بنايات وقناطر، لكنها وعي مستمر أن لا تنمية حقيقية بدون إنسان.

فلا معنى اليوم لأي شيء، حين تقرأ في صحف الصباح، أن 6 آلاف قاطن بالبيضاء يحملون داء السل، وتتعطل حياتهم كليا عند محطة الشفاء، ويعزلون أنفسهم مخافة العدوى.

ولا معنى لكل هذا الذي يجري من مخططات ومشاريع وملايير تهدر هنا وهناك، إذا كان بيننا مواطن يعاني مرضا نتاج اختيارات تنموية وسياسية وانتخابوية غير رشيدة.

ولا معنى أيضا، أن يوزع البعض الأرباح والغنى من مشاريع للتنمية، بينما يتوقف قطار حياة آخرين عند محطة السل.

محطة للألم المزمن..

للموت بالتقسيط.

في مدن رفعت شأن البنيان

واغتالت الطبيعة والإنسان.

تبا لكم.