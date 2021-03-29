أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الثلاثاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الثلاثاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “مافيا التهريب تغرق الأسواق” و”مخزني يطعن قائدا”، ثم “حالة العود…العلاج المستعصي” و”فزاعة الحجر”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “تفاصيل مثيرة في ملف اعتقال شرطيين بالبيضاء”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الأندية خارج المكتب الجامعي”.