غاني: طريق “يوتوب” أسهل من التلفزيون

يستعد الفنان غاني القباج لتقديم حلقات برنامجه الجديد “غانيز كيتشن”، على قناته الرسمية على “يوتوب” خلال رمضان المقبل. وقال غاني إن مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “يوتوب”، تعتبر طريقا أسهل من التلفزيون للتواصل مع الجمهور. عن تفاصيل أكثر بشأن هذا البرنامج ومواضيع أخرى يتحدث غاني ل”الصباح” في الدردشة التالية:

بدأت، أخيرا، في الترويج لبرنامج جديد على حساباتك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن القناة التي سيبث عليها؟

في الواقع، البرنامج الجديد لن يبث على شاشة أي من القنوات الوطنية، بل على قناتي الخاصة على “يوتوب”، وسيحمل عنوان “غانيز كيتشن”، حيث سأقدم طيلة رمضان المقبل وصفات متنوعة مغربية وكذلك من المطبخ العالمي.

وسيكـون جمهوري على موعد مع حلقات البرنامج الجديد كل اثنين وأربعاء وجمعة، وهو اليوم الذي سيتم الإعلان فيه عن الفائز بالمسابقة الأسبوعية.



هذا يعني أنك انضممت إلى قائمة الفنانين الذين اختاروا دخول عالم “اليوتوب”؟

لا أعتبر نفسي انضممت إلى أي قائمة، وإنما أردت من خلال البرنامج الجديد على قناتي الرسمية على “يوتوب” تقاسم لحظات من المتعة أثناء تحضير طبق معين.

ومن جهة أخرى، اخترت تقديم هذا البرنامج على “يوتوب”، بدلا من انتظار “نوبتي” و”نبقى داخل خارج” في التلفزيون في إطار تقديم مشروع تبعا لدفتر التحملات.

ولهذا ارتأيت دخول عالم “اليوتوب”، لأنه طريق أسهل من التلفزيون بكثير، والذي من خلال نافذته سأطل على جمهوري وأتواصل معه يوميا.



هل ستتخلى مؤقتا عن الغناء، وسيكون تركيزك أكثر على قناتك على “يوتوب”؟

لن أتخلى عن الغناء، فكل ما أقدمه سواء الغناء أو التمثيل وحتى الطبخ، يعد فنا حقيقيا ويتطلب موهبة. وفي إطار التمثيل سيكتشف جمهوري خلال رمضان المقبل مسلسلا جديدا شاركت فيه من إنتاج القناة الثانية بعنوان “باب البحر”.



هل تابعت تكوينا في مجال الطبخ قبل الاشتغال على حلقات البرنامج الجديد؟

كانت مشاركتي في برنامج “ماستر شيف سليبريتي” فرصة لتعلم كثير من التقنيات في مجال الطبخ على يد أمهر الطهاة، إلى جانب أنه قبل ذلك وبحكم عملي في سنوات سابقة في العديد من الفنادق لتقديم الفقرات الغنائية بها، كانت تجمعني صداقة بعدد من ألمع “الشاف” مغاربة وكذلك من عدة دول مثل إيطاليا وهاواي وبيرو، والذين كنت أرافقهم إلى المطبخ لتعلم كثير من الوصفات من مطابخ عالمية.

أجرت الحوار: أمينة كندي