فصائل الرجاء تصر على “الرحيل”

أصرت الفصائل المشجعة للرجاء، على مطالبها الأولية، برحيل المكتب المسير والمدرب جمال سلامي.

وفي بلاغ مقتضب نشرته الفصائل أول أمس (السبت)، أصرت على أن مطالبها لن تتغير، مطالبة بتحمل المنخرطين لمسؤوليتهم.

من ناحية ثانية، صرف الرجاء راتب مارس للاعبين، ومنح بعض المباريات الأخيرة، ناهيك عن رواتب مستخدمي النادي.

وحسب معلومات «الصباح»، فإن مكتب الفريق صرف 230 مليونا، في انتظار صرف منح التوقيع، فيما أبلغ فتحي جمال، المدير التقني السابق للرجاء، مسؤولي النادي بتنازله عن 75 مليونا، كانت في ذمة الفريق.

العقيد درغام