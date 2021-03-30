في دار غفلون

أتمنى من رئيس الحكومة (الذي أضرب عن الكلام في المجلس الحكومي الأخير)، أن يكون قد اطلع (على الأقل) على التقرير الصادم، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، وقدمت فيه أرقاما ونسبا ومعدلات خطيرة عن ارتفاع الفقر والهشاشة بالمغرب، والتي تضاعفت 7 مرات، مقارنة مع الفترة نفسها، بين مارس 2019 ومارس 2020.

تقرير بهذه الدرجة من الخطورة (انظر ملخصه في الصفحة الخامسة من هذا العدد)، كنا ننتظر أن يشكل محور الكلمة الافتتاحية لسعد الدين العثماني في اجتماع مجلس الحكومة، الذي عقد صباح أول أمس (الخميس)، وأن نسمع منه كلاما جارحا بسبب الحالة التي وصل إليها المغاربة في الأشهر الأخيرة، أو يقدم تحليلا مقنعا، وسردا للأسباب التي جعلت آلاف المغاربة ينتقلون إلى طابور الفقراء والمحتاجين والأكثر هشاشة، ويحث فريقه الوزاري على الإسراع بوضع الحلول والإجراءات الاستعجالية.

لكن للأسف، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، ولم ينبس رئيس الحكومة ببنت شفة في موضوع بالغ الحساسية اجتماعيا، وكأن لحليمي وأطره وموظفيه كانوا يتحدثون عن جزر الواقواق، أو زنجبار وليس عن المغرب.

في بلد آخر، كان بالإمكان أن تحدث أزمة سياسية، حين يتناهى إلى أسماع المواطنين أن معدلات الفقر تضاعفت بسبع مرات على الصعيد الوطني، ووصلت إلى 14 مرة في الوسط الحضري، بينما تضاعفت 3 مرات في العالم القروي، بل زادت الفوارق الاجتماعية اتساعا في الفترة نفسها وتجاوزت العتبة الحرجة، حسب تعبير المندوبية السامية للتخطيط.

كل هذه الأرقام لم تحرك شعرة في حكومة العثماني، الذي مازال يعتقد أن كل ما يحدث اليوم، سببه تداعيات أزمة “كوفيد 19″، أو قرار الإغلاق والحجر الصحي، الذي اضطر المغرب إلى دخوله لمحاصرة الفيروس، وهو يردد قولته الشهيرة “ما عند الميت ما يدير قدام غسالو”.

لكن الحقيقة التي يخفيها الحزب الذي حكم المغرب منذ 2012، أنه لم يفعل، خلال عشر سنوات الماضية، أي شيء يعزز به مقاومة الاقتصاد الوطني تجاه الأزمات الطارئة، إذ وجد “كوفيد 19” أمامه ملعبا فارغا دون منافس، فكان لا بد أن يسجل في مرمانا أكبر عدد من الأهداف ويلحق بنا هزيمة نكراء، يشكل ما ذكرته المندوبية في تقريرها الجزء الظاهر منها فقط.

إن الوضع أكثر من سيء أيها السادة، وهو أكبر من جميع المجهودات، التي قامت بها الدولة منذ مارس 2020، عبر عدد من الآليات الاستعجالية، للتخفيف من وطأة الأزمة، التي ضربت شرائح كبيرة من المغاربة، وهي مجهودات لا يمكن إلا التنويه بها.

فإذا كانت الدولة تدخلت لسد الفجوات الكبرى والطارئة لتداعيات أزمة خانقة وعبأت إمكانيات مالية ضخمة، فلن يكون سببا للحكومة حتى تغرق في سباتها، أو تتفرغ إلى الانتخابات المقبلة بمنطق انتهازي، وتترك شريحة واسعة من المغاربة لا تجد ما تقتات به، ويعيش كثير منها تحت عتبة الفقر.

فلن نزايد على أحد، إذا قلنا إن “السكين وصل إلى عظم” آلاف الأسر في المدن والقرى، التي باعت “ما وراءها وأمامها” من أجل تدبر مصاريف كسرة خبز مُرة، كما لن نزايد، حين نذكر بالوضعية الكارثية، التي وصلت إليها قطاعات إنتاجية توقف مستخدموها واقتربوا من “السعاية” أمام المساجد.

هذه الوقائع المأساوية، لم تحرك في العثماني بعض النخوة على أبناء جلدته.

لكن لا حياة لمن تنادي.

وفاقد الشيء فعلا لن يعطيه.