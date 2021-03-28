34 بطلا يحجزون تذكرة طوكيو

اللجنة الأولمبية تواصل دعم الجامعات الرياضية

التحق ثلاثة رياضيين مغاربة بركب المؤهلين إلى الألعاب الأولمبية المقبلة، المقرر إجراؤها في يوليوز المقبل بطوكيو، بعد أن حصلوا على بطاقة التأهل في رياضة الكاياك والملاكمة.

وأعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن الملاكم المغربي محمد حموت، تمكن من حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بفضل حصوله على ترتيب جيد على الصعيد الدولي، بعد إلغاء بطولة العالم المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية. وأكدت اللجنة الأولمبية المغربية أن ماتيس السعودي وسيليا جودار، تمكنا من التأهل إلى أولمبياد طوكيو، في سباق التعرج “الكاياك”، إذ حصلا على مركز التأهل الإفريقي، بعد المنافسة الدولية التي أقيمت السبت والأحد الماضيين بإسبانيا.

وتواصل اللجنة الوطنية الأولمبية دعم الجامعات الرياضية الوطنية، في إعداد الرياضيين المغاربة المتنافسين، للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وتتابع عن كثب تطور مراحل التصفيات في هذه الألعاب، ضمنها مشاركة المبارز حسام الكورد، في كأس العالم التي أقيمت في كازان في الفترة بين 19 و21 مارس الجاري، إذ يتقدم بفارق كبير على منافسيه الأفارقة في التصنيف العالمي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الحصول على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وكشفت اللجنة الأولمبية أن هناك فرصا حقيقية للتأهل في عدد من الأنواع الرياضية، ويتعلق الأمر بالكرة الطائرة الشاطئية والمبارزة والجيدو والكاراتي والمصارعة ورفع الأثقال والغولف والسباحة والتزلج على الألواح والترياتلون.

وصرحت اللجنة الأولمبية أن الإعلان عن القائمة النهائية للرياضيين المغاربة المؤهلين لألعاب طوكيو الأولمبية سيكون في 5 يوليوز المقبل، إذ ضمن إلى حدود الآن 34 رياضيا تأهلهم إلى الأولمبياد.

صلاح الدين محسن