لمجرد يعشق الصمت

تبادل الفنان سعد لمجرد، صورة جديدة له مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وعلق عليها قائلا: “ليس فقط لأنني لا أتكلم، أنني في مزاج سيء، ففي بعض الأحيان أفضل فقط أن ألتزم الصمت”.

وتفاعل عدد من متتبعي صفحة لمجرد على “أنستغرام” مع تدوينته، واعتبرها بعضهم رسالة بعدم رغبته في الحديث عن موضوع اتهامه بالاغتصاب، في حين قال آخرون إن الفنان يتعرض لانتقادات من قبل فنانين آخرين، ويفضل النأي بنفسه عن الصراعات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعلق لمجرد على إعادة ملفه إلى محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب الفرنسية “لورا بريول”، إذ يواجه تهما تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، واعتبرت المحكمة أن هناك تهما كافية ضده، الذي يشتبه في أنه اغتصب الفتاة لورا بريول في 26 أكتوبر 2016، وكانت تبلغ حينها 21 سنة، تحت تأثير الكحول والمخدرات.

ويواصل لمجرد إطلاق أغان عدة لقيت نجاحا كبيرا، علما أن المشتكية أصرت على متابعته، كما لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسها، وتطرقت إلى تفاصيل الليلة التي تعرضت فيها للاغتصاب والتعنيف الجسدي.

خالد العطاوي