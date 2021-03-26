“حديدان” في رمضان على “دوزيم”

القناة شرعت في بث وصلات إعلانية لأهم إنتاجاتها

شرعت القناة الثانية “دوزيم”، في الإفراج بشكل تدريجي، عن تفاصيل شبكة برامجها الخاصة برمضان، من خلال بث وصلات إعلانية على التلفزيون، وأيضا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت “دوزيم”، رسميا، تجديد ثقتها، مرة أخرى، في فريق كاميرا الخفية “مشيتي فيها”، لتقديم موسم جديد، وهو الموسم الذي سيعرف مشاركة عدد من المشاهير، فيما تكلف بالإيقاع بهم الفكاهي حمزة الفيلالي. ومن البرامج التي أعلنت القناة أنها ستكون ضمن شبكة برامجها الخاصة برمضان، مسلسل “حديدان وبنت الحراز”، إذ ستعود شخصية “حديدان” مرة أخرى لتقديم موسم جديد، سيعرف الكثير من المفاجآت، لكن هذه المرة من إخراج محمد نصرات.

وتشارك في الموسم الخامس من المسلسل، الذي يحظى بنسب مشاهدة مهمة، مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر، إلى جانب كمال الكاظيمي، بفاطمة وشاي، وخديجة زروال، وهاجر كريكع، ورجاء خرماز، وهدى صدقي، ونادية نيازي، وصلاح الدين بنموسى، وعبد الصمد الغرفي، وغيرهم.

كما ستعرض القناة، سلسلة “فين غادي؟”، والتي تعد من تقديم الفكاهي عبد العالي لمهر المعروف باسم “طاليس”، ومحمد باسو بالإضافة إلى يسار، إذ يجمع العمل التلفزيوني بين الفكاهة والتشويق وأجواء المسابقة، إذ يتقمص الفكاهيون دور سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير، ينقلون الركاب، وفي كل رحلة تحصل مفاجأة، ويفوز أحدهم بهاتف ذكي، شرط الإجابة عن مجموعة من الأسئلة.

وسيكون مشاهدو القناة أيضا، خلال رمضان على موعد مع أحداث مسلسل يحمل عنوان ” باب البحر”، وهو العمل الذي كان من المنتظر أن يعرض السنة الماضية، إلا أن فرض الحجر الصحي، حال دون اكتمال التصوير في الوقت المحدد.

ويعد المسلسل من تأليف سامية أقريو ونورة الصقلي وجواد الحلو، و من إخراج شوقي العوفير، علما أنه يعرف مشاركة رشيد الوالي، وسامية أقريو، ونورة الصقلي، ومكي قاديري، ومنصور بدري، وعصام بوالي، وعواطف لحماني، وغاني، وسمية أكعبون وعبد الحق نجيب ونجاة خير الله و غيرهم.

يشار إلى أن شبكة برامج “دوزيم” الخاصة برمضان، ينتظر أن تضم أعمالا تلفزيونية أخرى، منها سيتكومات، وأعمال درامية، علما أن البرمجة النهائية سيفرج عنها، قبل أيام من حلول رمضان.

إيمان رضيف

