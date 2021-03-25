يحتل وزراء العثماني الصفوف الأمامية في خرق الإجراءات الاحترازية، والتحقت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقائمة الوزراء غير المبالين بتحذيرات سعد الدين العثماني المتكررة، خلال ترؤسه مجالس حكومته.

وكشف فيديو مسرب على هامش لقاء للوزيرة مع فدراليات الوكالات الحضرية بالمغرب، السبت الماضي بالصويرة، كيف انتهى النشاط بسهرة فنية ضمت فرقا موسيقية وضيوفا وموائد، وكأنه عرس في زمن ما قبل كورونا، إذ لم يكن هناك أي أثر للتباعد والكمامات والمعقمات.

وتحول اللقاء إلى قاعة أفراح بأضواء خافتة، بذريعة عرض فيلم وثائقي حول الجهود المبذولة والتدابير المتخذة من قبل الوزارة، قصد تطوير وإنعاش القطاع ومحاربة الانعكاسات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، وكذا شريط مصور حول البوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير، باعتبارها منصة رقمية تفاعلية وخرائطية متاحة أمام المواطنين والمهنيين. والغريب أن الوزيرة حذرت في افتتاح “العرس” من تحديات ظرفية الأزمة الصحية.

ي. ق