العثماني للوزراء: لا لتجاوز الاختصاصات

رئيس الحكومة دعا إلى التقشف عبر تقليص نفقات الإدارة بـ 500 مليار

وزع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورين على وزرائه، نهاية الأسبوع، الأول يهم الحد من هيمنة وزير وتجاوز اختصاصاته، وتحدي رئاسة الحكومة، في إشارة غير مباشرة إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والثاني يحدد بموجبه الخطوط العريضة للميزانية المقبلة عبر دعوة أعضاء حكومته إلى التقشف.

وأكد العثماني أنه رئيس حكومة فعلي، ولن يسمح لأي وزير بتجاوز اختصاصاته، وأن القطاعات الحكومية مدعوة إلى التقيد بوجوب مخاطبة المؤسسات والهيآت عبر رئاسة الحكومة، والتحقق من الطابع الإلزامي، أو الاختياري للاستشارة المطلوبة، بالاستناد إلى النصوص المنظمة للمؤسسة، بالتنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للحكومة، بوصفها المستشار القانوني للحكومة، ضمانا لحسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات الدستورية. وأشار العثماني إلى أنه إذا كانت المناشير والدوريات، تصدر بمبادرة من سلطة حكومية معينة، فإنها مطالبة بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور، أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه، والتوقيع عليه عند الاقتضاء.

ودعا رئيس الحكومة، في منشوره الثاني، الوزراء والمندوبين السامين، إلى التقشف أثناء إعداد مقترحاتهم الخاصة بالميزانية العامة على مدى ثلاث سنوات، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية.

وحث الوزراء على تقليص ميزانية شراء السيارات، أو كرائها والتي تتطلب، حسب مصادر «الصباح»، صرف ما يناهز 140 مليارا سنويا، تتوزع بين 47 مليارا لشراء سيارات المصلحة، و54 مليارا لاستهلاك الوقود عبر منح «بونات» تخضع للسمسرة عن طريق إعادة البيع، عوض الاستهلاك الكامل لها، و30 مليارا معدلا إجماليا لفواتير إصلاح سيارات الدولة، و9 ملايير معدلا سنويا لكلفة تأمينات سيارات الموظفين.

ودعا العثماني إلى ترشيد نفقات الإدارة بقرابة 500 مليار، للحد من طلبات العروض، أو «طلبيات» لاقتناء لوازم إدارة الوزارة الممركزة، أو المصالح الخارجية الجهوية والمحلية التابعة لها، المرتبطة باقتناء عتاد ولوازم العمل من طباعة، ومداد، وأوراق في زمن المطالبة بتنزيل مخطط الإدارة الرقمية.

وطالب بتقليص نفقات الموظفين، بحصر عمليات التوظيف والعمل على إعادة الانتشار لسد الخصاص، وتقليص مصاريف التنقل داخل المغرب وخارجه، والفندقة، والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وهي المطالب التي رددها مرارا توجيهات لقوانين المالية، ولم تطبق.

أحمد الأرقام