التزوير يجر مفتشي شغل إلى القضاء

متهمان بتزييف محضر مخالفات تتعلق بالضمان الاجتماعي أدين إثرها المشغل

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، غدا (الثلاثاء)، في قضية تتعلق بمتابعة مفتشي شغل بطنجة بالتزوير في محرر رسمي بعد قيامهما بإنجاز محضر مخالفات تتعلق بالضمان الاجتماعي أدين إثرها مشغل، قبل إخراج الملف.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن المتابعة القضائية لمفتشي الشغل بطنجة، تتعلق بواحد أحيل على التقاعد وآخر مازال يمارس مهامه، قاما بإنجاز محضر مخالفات تتعلق بالضمان الاجتماعي أدين إثرها المشغل، وتم حفظ شكايته في مواجهة المفتشين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إخراج شكاية المُشغل من الحفظ، أدى إلى فتح ملف المتابعة من جديد أمام محكمة الاستئناف بطنجة ضد المفتشين بتهمة التزوير، بعد أن طعن المشتكي (المشغل المدان سابقا) بالزور في المحضر الذي أنجزه المفتشان في مواجهة المطالب بالحق المدني، إذ تقدمت المقاولة بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق ونصبت نفسها طرفا مدنيا.

وكشفت مصادر متطابقة، أن موضوع المحضر المطعون فيه بالزور يتعلق بعدم تسجيل عدد من الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطعن المشغل بأنه لا تربطهم به أي رابطة شغل. وأوردت المصادر ذاتها، أن محاكمة مفتشي الشغل بعد اتهامهما بالتزوير، خلفت احتقانا وسط زملائهما الذين اعتبروا الملف تشوبه شوائب وتهديد للمهنة.

واعتبر عدد من مفتشي الشغل المحاكمة تضحية بالموظفين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يؤدون مهامهم على أكمل وجه، مشيرين إلى أن الطعن في مفتشين اثنين وبوقائع مادية بمعاينة عون قضائي، يعتبر مساسا باختصاصات مفتشي الشغل وتهديدا بالسجن لكل من يؤدي عمله بضمير.

وتعود تفاصيل الملف إلى أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن تتم إعادة فتحه من جديد دون علم المعنيين بالأمر، إلا في الوقت بدل الضائع، بعدما قام المُشغل بالطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف بطنجة، القاضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية الذي أدان المخالف لمقتضيات قانون الشغل والضمان الاجتماعي بناء على محضر (ت) و(م. س) فأصدرت محكمة النقض قرارها بعدم قبول الطلب بتاريخ 17 ماي 2018. وحسب ما يروج في الكواليس، بوشرت الإجراءات بتنسيق مع وزارة التشغيل والإدماج المهني لتنصيب أحد المحامين لمؤازرة المتهمين في الجلسة المقبلة.

محمد بها