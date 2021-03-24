الماط: أعدنا 200 مليون للوداد

أنهى المغرب التطواني جزءا مهما من مشاكله المالية، نهاية الأسبوع الماضي، بصرف كل منح مباريات الفريق الأول، ومستحقات اللاعبين، ثم تأدية الدين العالق لفائدة الوداد الرياضي، والبالغ 200 مليون.

وأوضح الفريق التطواني في بلاغ له، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، استقبل مسؤولي الفريق واللاعبين، ليعلن بعد ذلك تسوية لأغلب مشاكله المالية، إذ تم صرف 200 مليون للوداد، التي تخص تعثر صفقة انتقال أيوب لكحل من تطوان إلى الفريق الأحمر، علما أن اللاعب اختار في النهاية التعاقد مع المغرب الفاسي.

وبالإضافة إلى دين الوداد، أكد المكتب المسير لـ «الماط»، صرف منح المباريات العالقة للاعبي الفريق الأول، آخرها الفوز على شباب أطلس خنيفرة في ثمن نهاية كأس العرش.

ونوه مسؤولو «الماط» بـ «التآزر الذي أبداه اللاعبون وكل أطقم النادي، في جميع الظروف والإكراهات، وما يبدونه من تضحيات وتفهم إيجابي لمجموعة من الأسباب والمعيقات الخارجة عن إرادة المكتب المديري للنادي والتي فرضتها جائحة كوفيد 19″، حســــــب البـلاغ نفسه.

العقيد درغام