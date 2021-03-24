عملية جراحية لكومية

خضع نجيب كومية، مدافع أولمبيك خريبكة، لعملية جراحية على وتر العرقوب، بعد إصابته في إحدى الحصص التدريبية الأخيرة، حيث كانت الاستعدادات متواصلة لخوض مباراة الدورة 15 من بطولة القسم الثاني.

وحسب بلاغ أولمبيك خريبكة، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها كومية، في الوهلة الأولى من طرف الطاقم الطبي للفريق، أثبتت تعرضه لقطع شبه كلي في وتر العرقوب.

وأضاف البلاغ أنه جرى نقل كومية إلى إحدى مصحات البيضاء، إذ خضع لعملية جراحية مستعجلة، كللت بالنجاح، في انتظار عودته إلى الميادين خلال الأسابيع المقبلة.

وترك كومية بصمات واضحة رفقة أولمبيك خريبكة، إذ يعد واحدا من العناصر المجربة، والمعول عليها لتحقيق العودة السريعة إلى القسم الأول، علما أنه لعب لسنوات طويلة مع الفريق.

من جهة ثانية، باشر المدافع زهير هاشمي تداريبه، بعد تماثله للشفاء، حيث غاب منذ إصابته في مباراة رجاء بني ملال، عندما تعرض لكدمة في العضلة الأمامية للفخذ نتج عنها تورم دموي.

عبد العزيز خمال (خريبكة)