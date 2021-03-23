تطورات تورط طبيب في حادثة مميتة

أوقف عن العمل بسبب خروقاته ومالك السيارة يجره إلى المحكمة الزجرية بالبيضاء

يشهد ملف حادثة السير التي كان بطلها طبيب بقسم «كوفيد 19» بالبيضاء، تطورات مثيرة، إذ تقرر توقيفه مؤقتا عن العمل، لتورطه في خطأ جسيم يتعلق بمغادرة عمله لحضور سهرة، في حين تقدم مالك السيارة بشكاية ضده أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، يشدد فيها أنه من كان يقود السيارة ومن تسبب في الحادثة التي كلفت رفيقه حياته.

وفضحت الحادثة التي وقعت بشارع الزرقطوني نوعا من الاستهتار تورط فيه الطبيب المعني، إذ كان ليلة الحادثة مكلفا بالإشراف على قسم المرضى بفيروس كورونا المستجد، فاستغل الفرصة للقاء أصدقاء له بشقة بحي بوركون ومشاركتهم سهرة، قبل أن يقرر العودة إلى عمله على متن سيارة صديق له، فانتهى الأمر بحادثة خطيرة أسفرت عن وفاة مرافقه بعد الاصطدام بشجرة.

وأكدت المصادر أن الحادثة كشفت أيضا أن الطبيب رغم أنه في مرحلة التدريب يعمل سرا لدى مصحة خاصة بشكل مخالف للقانون، الأمر الذي دفع رؤساءه في العمل إلىتوقيفه مؤقتا عن العمل.

ولم تنته مشاكل الطبيب عند هذا الحد، بل سيكون موضوع تعميق بحث من قبل الضابطة القضائية، بعد أن ظهر شهود فندوا روايته الأولى، التي أفاد فيها أن رفيقه الذي توفي في الحادثة من كان يقود السيارة، وهو من تسبب في الحادثة، رغم عدم توفره على رخصة السياقة، في حين يشدد الشهود على أنهم عاينوا الطبيب يقودها عد مغادرته الشقة.

هذه المستجدات دفعت مالك السيارة إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، استند فيها على ما جاء في تصريحات الشهود وطالب بفتح تحقيق مع الطبيب للوقوف على ظروف الحادثة المميتة وتفعيل المتابعة في حقه، في حال تبين أنه متورط في القضية، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب فقدانه سيارته رباعية الدفع.

م . ل