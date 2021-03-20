السراح لجندي تسبب في حمل قاصر

أفرج قاضي التحقيق باستئنافية فاس، أخيرا، عن عشريني حديث الالتحاق بالجندية، متهم باغتصاب قاصر وفض بكارتها والتسبب في حملها، بعدما احتجزها بمكان بجماعة سكورة ناحية إقليم بولمان، بعد تنازلها عن شكايتها في مواجهته، قبل إحالة الملف على ابتدائية ميسور لمحاكمته في حالة سراح.

وحسب مصادر “الصباح”، أوقف المتهم بعد عودته إلى مسقط رأسه بسكورة، من قبل دركي صادف احتجاج امرأة على محاولة إقناع الضحية من قبله وعائلته بحضور أختها، بتوقيع تنازل بمقر الجماعة، واقتاده لسرية الدرك للاستماع إليه قبل إحالته على الوكيل العام الذي أحاله على قضاء التحقيق بعد تنازل الضحية.

وعثرت تلك المرأة في طريقها للعمل صباحا، على الضحية في وضعية يرثى لها بباب المقام بصفرو، قبل أن تؤويها بمنزلها بالبهاليل وترافقها لمركز تابع لجمعية نسائية بالمدينة، تبنت ملفها ورافقتها إلى مقر الدرك للاستماع إليها، قبل إحالتها على درك سكورة لاختصاصه الترابي للبحث في القضية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك المرأة الأم لأطفال، فوجئت باختفاء الضحية من منزلها قبل اكتشافها حقيقة سفرها لسكورة لتلحق بها لمقر الجماعة، مانعة إياها من توقيع أي تنازل للمتهم بعد إقناعها بالزواج بها، بشكل تزامن مع مرور الدركي الذي أوقف الجندي قبل وضعه رهن الحراسة النظرية طيلة يومين.

واتضح من خلال البحث أن المتهم غرر بالضحية يتيمة الأم وحامل في شهرها السادس، مستغلا وضعيتها الاجتماعية وأجبرها على مرافقته إلى ضيعة فلاحية ناحية سكورة، إذ احتجزها طيلة أسبوع واعتدى عليها جنسيا، ما نتج عنه حمل، قبل أن يتركها تواجه مصيرها في الشارع.

حميد الأبيض (فاس)