حكيمي يدخل الحجر ويبتعد عن المنتخب

تسجيل حالة بأنتير ميلان يعقد التحاق اللاعب بالمعمورة

دخل أشرف حكيمي، لاعب أنتير ميلان الإيطالي، الحجر الصحي رفقة فريقه، بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، للاعب دانيلو أبروزيو، الشيء الذي يعقد مهمته في الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي.

وأعلن الأنتير، أول أمس (الثلاثاء)، أن الفريق سيتبع البروتوكول الصحي المعمول به في الوقاية من فيروس «كورونا»، والمعتمد في حال إصابة أحد اللاعبين به، ضمنه إدخال الفريق للحجر الصحي، في الوقت الذي يتلقى اللاعب المصاب علاجه في البيت.

وينتظر الفريق الإيطالي الرد من قبل العصبة الاحترافية الإيطالية، بشأن المباراة التي تجمعه بساسولو، بعد غد (السبت)، لحساب الجولة 28 من الدوري المحلي، بعد إجراء مسحة جديدة قبل المباراة، للتأكد من عدم تعرض أحد اللاعبين للإصابة بالعدوى.

وإذا تأكدت إصابة لاعبين آخرين بالعدوى، فإن مهمة التحاق حكيمي بالمنتخب الوطني، ستزداد تعقيدا، بالنظر إلى الإغلاق الذي تفرضه إيطاليا على الرحلات الجوية، رغم أن لديه إمكانية الالتحاق، في حال جاءت نتيجة الفحص سلبية.

ويتبقى أمام حكيمي الاختيار بين السفر عبر فرنسا أو إسبانيا، للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني بالرباط، قبل خوض مباراتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

صلاح الدين محسن